Kendisini ısıran yılanı poşete koyup acile geldi

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde meydana gelen olayda yılanın saldırıp ısırdığı adam yaralandı. Yaralanan adam öldürdüğü yılanı da yanına alıp hastaneye gitti.

Kendisini ısıran yılanı poşete koyup acile geldi

Yenişehir ilçesi Karasıl Mahallesinde mevsimlik işçi çadırlarının olduğu bölgede Ahmet K.(54), çadıra giren yılanı çıkarmak istedi. O sırada yılan adamı sol bacağından ısırdı.

Adam, saldıran yılanı çapayla vurarak öldürdü. İşçi, öldürdüğü yılanı poşete koyup incelenmesi ve kendisinin de tedavi olması için İnegöl Devlet Hastanesine geldi.

Tedavi altına alınan adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kendisini ısıran yılanı poşete koyup acile geldi - 1
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