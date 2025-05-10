Kendisini oğlu gibi tanıttı: 400 bin TL dolandırıldı
İstanbul Bayrampaşa'da kendisini oğlu olarak tanıtan şüpheliye ziynet eşyalarını veren yaşlı adam 400 bin TL dolandırıldı.
Bayrampaşa'da G.Ü.'yü (84) telefonla arayan şüpheli, kendisini oğlu olarak tanıttı.
Telefonda yapılan yönlendirme üzerine G.Ü., ikametine gelen kişiye yaklaşık 400 bin TL değerindeki ziynet eşyasını elden teslim etti.
Olayın ardından dolandırıldığını fark eden G.Ü., durumu polis ekiplerine bildirdi.
"ELDENCİ" LAKAPLI PENDİK'TE YAKALANDI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucunda ziynet eşyalarını teslim alan kişinin, 12 adet suç kaydı bulunan S.K. (36) olduğu tespit edildi.
Şüpheli, 9 Mayıs Cuma günü Pendik'te düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, aynı gün adliyeye sevk edildi.
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