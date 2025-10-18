Kendisini polis olarak tanıtan alkollü kişi gözaltına alındı

Ankara’da kendisini polis olarak tanıtıp saldırgan tavırlar sergilediği ileri sürülen kişi gözaltına alındı. Şüphelinin alkol etkisinde olduğu iddia edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Sincan’da meydana geldi. İddialara göre, alkol etkisindeki kişi, kendisini polis olarak tanıttı ve çevredeki insanlarla fiziki ve sözlü saldırıda bulundu. Çevredekilerin durumu ihbar etmesi üzerine şüpheli şahıs polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili konuşan mağdurlardan biri, "Sarhoş biri yanımıza gelip kendisini devlet memuru olarak tanıttı. ‘Ben polisim’ diyerek orada bulunan 4 kızın üzerine yürüdü ve küfür etti.

Yaşlı bir adama da saldırgan tavırlar da bulundu. İki günce önce aynı şeyleri bana da söylemişti. Ben de tepki göstermiştim. Polise haber verdik, şikayetçi oldu. Gelip aldılar" dedi.