Kendisini polis olarak tanıttı, 5 milyon TL dolandırdı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde iddiaya göre, 72 yaşındaki C.B. ve eşi Z.B.'yi telefonla arayan İsmail Ü., kendisini polis olarak tanıtıp, "Adınıza bir operasyon var. Evdeki para ve altınları getirin." dedi.

Yaşlı çift, evlerindeki para ve altınları alarak verilen adrese gitti.

Şüpheli, çiftin getirdiği yaklaşık 5 milyon TL değerindeki para ve altınları alıp, uzaklaştı.

Dolandırıldıklarını anlayan çift, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

60 SAATLİK GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ

Çevredeki güvenlik kamera kayıtları incelemeye alındı.

60 saatlik kamera incelemesinin ardından şüpheli, İsabeyli Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

Ele geçirilen para çifte teslim edildi. Altınların bulunması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsmail Ü., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

