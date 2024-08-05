Kendisini polis olarak tanıttı, parayı almaya gelince yakalandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kendisini polis olarak tanıttıktan sonra bir operasyonda kullanılmak üzere istediği parayı almaya gelen A.K, polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan dolandırıcılık şüphelisi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kendisini polis olarak tanıttı, parayı almaya gelince yakalandı

’de kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı, parayı almaya gelince yakalandı.

Gebze ilçesinde ismi açıklanmayan bir kişi, kendisini telefonla arayıp polis olarak tanıtan ve operasyonda kullanılmak üzere para isteyen A.K’den şüphelenerek, polis merkezine ihbarda bulundu.

Polis yetkilileri, vatandaşa, telefonda konuştuğu kişinin parayı evden gelip almasını söylemesini istedi.

Eve gelip parayı alması istenen A.K, polis tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan A.K, emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

A.K’nin nitelikli suçundan 3 adet kaydının olduğu da öğrenildi.

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