Kendisini sakat bırakan husumetlisini ağır yaraladı

Kırıkkale'de bir kişi, husumetlisini sokakta kurşun yağmuruna tuttu. Saldırgan yakalanırken, 4 kurşunla vurulan kişi ağır yaralandı.

Olay, Kaletepe Mahallesi Eyüp Sultan Camii önünde meydana geldi.İiki yıl önce pompalı tüfekle yaraladığı H.M. ile arasında husumet bulunan M.Ö, gece saatlerinde buluştu. Burada çıkan tartışmanın büyümesi üzerine H.M, yanında bulundurduğu tabancayla M.Ö'ye ateş açtı. Vücuduna 4 kurşun isabet eden M.Ö. ağır yaralandı.



M.Ö, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli H.M'yi kısa sürede gözaltına aldı.

İddiaya göre, H.M'nin olaydan bir süre önce M.Ö. tarafından tehdit ve hakarete uğradığı, tartışmanın ise bu nedenle silahlı kavgaya dönüştüğü öne sürüldü.