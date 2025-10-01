Kendisini trafik amiri olarak tanıtan sürücüye binlerce lira ceza

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sanal trafik devriyesi ekipleri, 29 Eylül'de D-100 kara yolu İçmeler Köprüsü mevkisinde emniyet şeridini kullanan bir sürücünün başka bir sürücüyle tartıştığı anlara ait sosyal medyada yayımlanan görüntüler üzerine çalışma başlattı.



Görüntülerden, aracın sürücüsünün, emniyet şeridini kullandığı sırada başka bir sürücüyle tartıştığı ve kendisini "trafik amiri" olarak tanıttığı anlaşıldı.



Trafik amiri olmadığı belirlenen sürücü S.Ç.'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun "emniyet şeridi kullanmak" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden toplam 10 bin 260 lira para cezası kesildi.