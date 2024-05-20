Kendisini uyaran polisin üzerine otomobilini sürdü

Ardahan A., trafik polisi ile tartışmaya başladı. Sürücü, otomobilini bir akrabasının alacağını belirterek hatalı park konumunda bıraktı.

Aksaray 'da Taşpazar Mahallesi Ankara Caddesi’nde saat 13.00 sıralarında otomobilini hatalı şekilde park eden sürücü Ardahan A.’yı caddede görevli trafik polisi uyardı.

POLİSİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Trafik polisinin ikinci uyarısının ardından olay yerine sürücünün akrabası Mustafa A. geldi. Bu kez de Mustafa A. ile trafik polisi arasında tartışma devam etti.

Trafik polisinin takviye ekip istemesi üzerine tartışma büyüdü. Sürücü Ardahan A., otomobilini trafik polisinin üzerine sürdü.

