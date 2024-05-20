Kendisini uyaran polisin üzerine otomobilini sürdü

Aksaray'da hatalı park yapan bir sürücü, kendisini uyaran trafik polisinin üzerine otomobilini sürdü. Polisin destek çağırmasıyla sürücü ve yanındaki kişi gözaltına alındı.

Kendisini uyaran polisin üzerine otomobilini sürdü

'da Taşpazar Mahallesi Ankara Caddesi’nde saat 13.00 sıralarında otomobilini hatalı şekilde park eden sürücü Ardahan A.’yı caddede görevli trafik polisi uyardı.

Ardahan A., trafik polisi ile tartışmaya başladı. Sürücü, otomobilini bir akrabasının alacağını belirterek hatalı park konumunda bıraktı.

Kendisini uyaran polisin üzerine otomobilini sürdü - 1

POLİSİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Trafik polisinin ikinci uyarısının ardından olay yerine sürücünün akrabası Mustafa A. geldi. Bu kez de Mustafa A. ile trafik polisi arasında tartışma devam etti.

Trafik polisinin takviye ekip istemesi üzerine tartışma büyüdü. Sürücü Ardahan A., otomobilini trafik polisinin üzerine sürdü.

Kendisini uyaran polisin üzerine otomobilini sürdü - 2

GÖZALTINA ALINDILAR

Takviye gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle sürücü Ardahan A. ile yanındaki Mustafa A., gözaltına alındı.

POLİS ŞİKAYETÇİ OLDU

Yaşanan olaylar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Trafik polisinin kendisine hakaret eden 2 kişi hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi.

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