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Kene bir can daha aldı

14.08.2026 03:24

Son Güncelleme: 14.08.2026 03:45

Kene bir can daha aldı
NTV
AA, DHA
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Tokat'ta vücuduna kene yapışan emekli polis memuru 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

48 yaşındaki emekli polis memuru Adem Kökçü Tokat'ın Zile ilçesindeki bağ evinde rahatsızlandı. Yüksek ateş şikayetiyle yakınlarının Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı Kökçü, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle Samsun'a sevk edildi.

 

Burada tüm müdahalelere rağmen tedavi hayatını kaybeden emekli polis memuru Kökçü'nün cenazesi, Amasya'nın Suluova ilçesine bağlı Akören köyünde toprağa verildi.

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