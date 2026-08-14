Kene bir can daha aldı
14.08.2026 03:24
Son Güncelleme: 14.08.2026 03:45
48 yaşındaki emekli polis memuru Adem Kökçü Tokat'ın Zile ilçesindeki bağ evinde rahatsızlandı. Yüksek ateş şikayetiyle yakınlarının Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı Kökçü, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle Samsun'a sevk edildi.
Burada tüm müdahalelere rağmen tedavi hayatını kaybeden emekli polis memuru Kökçü'nün cenazesi, Amasya'nın Suluova ilçesine bağlı Akören köyünde toprağa verildi.