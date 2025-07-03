Kene bir can daha aldı: Bolu'da yaşlı kadın hayatını kaybetti

Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Kapaklı köyünde ikamet eden 77 yaşındaki Şerife Halıcı'yı kene ısırdı.

Bir süre sonra fenalaşan yaşlı kadının yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine köye gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Halıcı, ambulansla Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaşlı kadın, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İLK KEZ KAYITLARA GEÇTİ

Öte yandan Bolu'da kene ısırması sonucu ölüm vakası ise ilk kez kayıtlara geçti.