Kene görülme sıklığı arttı: Halka açık yerlerde ilaçlama

Havaların ısınmasıyla kena vakalarında artış başladı.



İstanbul'da ölümcül olmasa da İl Sağlık Müdürlüğü kayıtlarına 7 bin kene ısırığı vakası geçti. Bu nedenle keneyle mücadele tedbirleri artırıldı.



Halka açık alanlarındaki ilaçlamalar belediyelerin Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı görevliler tarafından yapıldı.



Arnavutköy'de de ilaçlama mesaisi vardı.



Veteriner İşleri Müdürü Turgut Özdemir, "Vatandaşların oturduğu tüm park ve bahçelerde bu işlemler yapılıyor. Haftalık periyotlarla yapılıyor bu süreçler ancak vatandaş sıklığına göre artırıyoruz." dedi.



MUTLAKA HASTANEYE GİDİN

Piknik ve yeşil alanlarda vakit geçirildikten sonra kene kontrolü yapılması ve olası kene yapışması durumunda çıkartmak için mutlaka hastaneye gidilmesi öneriliyor.