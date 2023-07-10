Kene ısırma vakaları artıyor

"SICAK VE NEMLİ BÖLGELERİ TERCİH EDERLER"



KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Görevlisi Başak Ağca, kenelerin daha çok vücutta sıcak ve nemli bölgeleri tercih ettiklerini ifade ederken "Beslenmek için uygun bir nokta bulduğunda cildi ısırır ve kan emmeye başlarlar." dedi.



Vücutta ani kaşıntı, yanma hissi ve ağrı fark edildiğinde ilk olarak kene ısırığın akla gelmesi gerektiğinin altını çizen Ağca, "Derideki ortaya çıkan leke veya kenenin varlığını görerek de kene ısırı olduğunu yine tespit edebiliriz." diye konuştu.



Ağca, kene ısırması durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektini söyledi.



"Yarım kalmış, kopmuş veya temiz çıkarılmamış durumlar enfeksiyonun vücutta hala Yayılması için olanak hazırlar." ifadelerini kullanan Ağca, vücuttaki keneleri çıkartmak için alkol, kolonya ve vazelin gibi maddelerin kesinlikle kullanılmaması gerektiğini vurguladı.

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