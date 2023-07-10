Kene ısırma vakaları artıyor

Sıcak havalarla birlikte kene ısırması vakaları da arttı. Geçen günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, özellikle de Karadeniz Bölgesi'nde kene yapışmasına bağlı Kırım Kongo Kanamalı Ateş'in (KKKA) görüldüğünü söyledi. Uzmanlar, kene ısırması durumunda neler yapılması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Kene ısırma vakaları artıyor
Kene nasıl çıkartılır? İşte kene ısırması durumunda yapılması gerekenler

Kene nasıl çıkartılır? İşte kene ısırması durumunda yapılması gerekenler

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NTV- Tuana Çiftçi

Havanın ısınmasıyla birlikte kene ısırma vakaları da arttı.

'de ilk kene vakası 2002 yılında Tokat'ta görülmüştü. Son olarak geçen ay Tokat ve Çorum'da 1, Sivas'ta 3 kişi kene ısırması sonucu hayatını kaybetti.

Kene, Kırım Kongo mikrobunu taşıyorsa ateş, halsizlik, kusma ve kanamalar meydana geliyor.

Uzmanlar ise kene ısırması durumunda en yakın sağlık kuruluşuna gidilmesini öneriyor.

Kene ısırma vakaları artıyor - 1

"SICAK VE NEMLİ BÖLGELERİ TERCİH EDERLER"

KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Görevlisi Başak Ağca, kenelerin daha çok vücutta sıcak ve nemli bölgeleri tercih ettiklerini ifade ederken "Beslenmek için uygun bir nokta bulduğunda cildi ısırır ve kan emmeye başlarlar." dedi.

Vücutta ani kaşıntı, yanma hissi ve ağrı fark edildiğinde ilk olarak kene ısırığın akla gelmesi gerektiğinin altını çizen Ağca, "Derideki ortaya çıkan leke veya kenenin varlığını görerek de kene ısırı olduğunu yine tespit edebiliriz." diye konuştu.

Ağca, kene ısırması durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektini söyledi.

"Yarım kalmış, kopmuş veya temiz çıkarılmamış durumlar enfeksiyonun vücutta hala Yayılması için olanak hazırlar." ifadelerini kullanan Ağca, vücuttaki keneleri çıkartmak için alkol, kolonya ve vazelin gibi maddelerin kesinlikle kullanılmaması gerektiğini vurguladı.

"Kenenin üzerine gaz yağı, benzin, çamaşır suyu dökmeyin" uyarısı

"Kenenin üzerine gaz yağı, benzin, çamaşır suyu dökmeyin" uyarısı

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