Kene ısırmasında bunlara dikkat: Önlem olarak ne yapılmalı?

Türkiye genelinde bu yıl kene ısırması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti.

İstanbul'da şimdiye kadar kene ısırması sonrası meydana gelen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına rastlanmazken, 7 bin kişi kene ısırığı nedeniyle hastaneye başvurdu.

"SIKARAK ÖLDÜRMEMELİYİZ"

Yaz aylarıyla birllikte vakalardaki artış dikkati çekerken kene ısırması sonrası yapılması gerekenleri NTV'den Melike Şahin'e anlatan Acil Tıp Uzmanı Dr. Veysel Balcı, "KKKA hasatalığına neden olan keneleri daha çok İç Anadolu bölgesinde görüyoruz. Keneleri sıkarak öldürmeye çalışırsak virüslerin tamamına vucudumuza enfekte etmiş oluruz." dedi.

KENEYİ VÜCUDUMUZDAN NASIL ÇIKARMALIYIZ?

"Keneyi vucüdumuzdan çıkarmamız için kredi kartı şeklinde aparatlar veya çımbızla çıkarma yöntemleri geliştirildi." diyen Balcı, şunları söyledi:

"Bunlarla çıkarmak doğru bir yöntem fakat risklerin önüne geçemez olduk.

Bu yüzden bir sağlık ortamında kenelerin çıkarılması daha doğru bir yöntem.

Cerrahi bir alatle keneye stres yaratmadan vücuttan çıkarmamız lazım."

ÖNLEM OLARAK NE YAPMALI?

Keneye karşı önlem olarak yapılması gerekenleri sıralayan Balcı, şunları kaydetti:

"Keneye karşı açık renkli giysiler giymemiz gerekiyor. Uzun kollu kıyafetler ve eşofmanlar giymeliyiz.

Giydiğimiz eşofmanların altını da çorabımızın içine sokmamız gerekiyor.

Özellikle eve döndüğümüzde ise çocukların üstünü kontrol etmemiz önemli."

KKKA'NIN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kene ısırması sonrası KKKA'nın gösterdiği belirtileri sıralayan Balcı, "Hastalığın ortaya çıkma süresi 1 hafta, 10 gündür. Önce bulantı ve kusma olur. Beraberinde kas ağrıları ve eklem ağrıları olabilir. Bazen ishal da görülebilir." diye konuştu.

