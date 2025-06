Kene ısırmasında sakın bunu yapmayın: Yüzde 100 bulaş sağlıyor

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız havaların ısınması ile birlikte görülmeye başlanan ve Kayseri'de 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan kene vakalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.



Piknik ya da dışarıda yapılan ziyaretler sonrası özellikle çocukların saçlarının kontrol edilmesi gerektiğini söyleyen Yıldız, "Kenenin kolayca deriyi delip, kan damarına ulaşabileceği her yerde kene tutabilir." dedi.



"Bizim önerimiz bütün saçlı derinin özellikle çocuklarda, piknik gibi açık alan ziyaretlerinde dönüşte bütün vücudunun mutlaka soyularak bakılması gerekir." diye öneride bulunan Yıldız, "Burada unutulan yerlerin başında ilk olarak saçlı deri ardından da sizin gözle göremeyeceğiniz koltuk altı, kasık ve sırt bölgesi geliyor." diye konuştu.



Tek tek bu bölgelere bakılması gerektiğinin altını çizen Yıldız, "Kene saptandığı zaman mutlaka bir hekime başvurup, keneyi çıplak elle çıkarmamaya gayret edilmelidir." ifadelerini kullandı.



"MÜMKÜNSE ELLE ÇIKARILMAMASI EN DOĞRUSU"



Kenenin birçok şekilde insanlara virüs bulaştırabildiğini söyleyen Prof. Dr. Orhan Yıldız, "Kene ısırığı ile KKKA elbette bulaşmaktadır. Ama asıl bulaşma keneyi çıkarırken olmaktadır. Bazıları ateş tutarak çıkarıyor. Evet, kene canlıdır; ateşi hissettiği an bırakacaktır. Ama ateş tuttuğunuz an kusabilir." dedi.



Mide içeriği vücuda bulaşmayacaksa bile bu kusma ile bulaşabileceğini aktaran Yıldız, "Elle tutup çekme en çok yapılan hata. El ile çıkarmayı önermiyoruz ama eldiven giyilmesi ya da bez ya da başka cisim araya konularak tutulması önerilir. Ama mümkünse elle çıkarılmaması en doğrusudur." dedi.



Yıldız, şöyle devam etti:



"Çıkarma işleminin kendimizin yapmaması daha sağlıklıdır. Bir sağlık kuruluşuna başvurulup yapılmalıdır. Çünkü çıkarma işlemi sırasında kene birden çekilip, çıkarılırsa bu tür durumlarda elimizde tırnaklarımız arasından bize bulaş söz konusu olabilir. Hele hele en büyük hatalardan biri, insanlar keneyi kendi çıkarıp tırnakları ile ezmeye çalışıyor. Bu yüzde 100 bulaş anlamına gelir. Bu nedenle bu tür uygulamalardan kaçınmak gerekir."