Kene kabusu bir can daha aldı! Bir hafta önce evlenmişti
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde Hacı Mehmet Eker (31) kene nedeniyle hayatını kaybetti. Eker'in bir hafta önce evlendiği öğrenildi.
Olay, Tomarza ilçesi Şıhbarak Mahallesi'nde meydana geldi. Bir hafta önce evlenen, Kurban Bayramı sonrası ise düğün yapmaya hazırlanan çiftçi Hacı Mehmet Eker'in vücuduna birkaç gün önce kene yapıştı.
Rahatsızlanan Eker, Erciyes Üniversitesi tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Eker, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
Hacı Mehmet Eker'in cenazesi bugün öğlen Şıhbarak Mahallesi’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
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