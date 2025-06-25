Kene kabusu büyüyor: Bir günde iki can kaybı

Bir süre sonra rahatsızlanan Uzuntürk, yakınları tarafından Kürtün Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

HAYATINI KAYBETTİ

KKKA hastalığı şüphesiyle yoğun bakıma alınan Alaattin Uzuntürk, kurtarılamadı.

YOZGAT'TA DA KENE CAN ALDI

Ayrıca Yozgat'ın Sarıkaya ilçesi Alembey köyünde yaşayan 66 yaşındaki Celal Sarsılmaz'a yaklaşık bir hafta önce kene yapıştı.

Sarsılmaz, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Yozgat'ta bir hastaneye götürüldü.



Durumu ağırlaşan Sarsılmaz daha sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.



KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Sarsılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.