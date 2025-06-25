Kene kabusu büyüyor: Bir günde iki can kaybı
Gümüşhane'de ve Yozgat'ta kene ısırması sonucu bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastaneye kaldırılan iki kişi hayatını kaybetti.
Gümüşhane Şiran ilçesinde sürüsüne çobanlık yapan 39 yaşındaki Alaattin Uzuntürk'ü, bir hafta önce kene ısırdı.
Bir süre sonra rahatsızlanan Uzuntürk, yakınları tarafından Kürtün Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Durumu ağırlaşan Uzuntürk, daha sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
KKKA hastalığı şüphesiyle yoğun bakıma alınan Alaattin Uzuntürk, kurtarılamadı.
YOZGAT'TA DA KENE CAN ALDI
Ayrıca Yozgat'ın Sarıkaya ilçesi Alembey köyünde yaşayan 66 yaşındaki Celal Sarsılmaz'a yaklaşık bir hafta önce kene yapıştı.
Sarsılmaz, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Yozgat'ta bir hastaneye götürüldü.
Durumu ağırlaşan Sarsılmaz daha sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Sarsılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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