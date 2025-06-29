Kene kabusu can almaya devam ediyor: Sivas'ta bir ölüm daha
Sivas'ta dört gün önce vücuduna yapışan kene nedeniyle hastanede tedavi gören Uğur Uymaz (30) hayatını kaybetti.
Suşehri ilçesi Kesikkaş köyünde yaşayan 30 yaşındaki Uğur Uymaz'a, 4 gün önce kene yapıştı.
Uymaz, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Suşehri Devlet Hastanesine götürüldü.
Durumu ağırlaşan Uymaz, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
KURTARILAMADI
KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisinde 2 gün önce tedavi altına alınan Uymaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yakınlarına teslim edilen Uymaz'ın cenazesinin köyünde toprağa verileceği öğrenildi.
Uymaz’la birlikte bu yıl KKKA sonucu Sivas’ta ölenlerin sayısı 10’a yükseldi.
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