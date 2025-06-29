Kene kabusu can almaya devam ediyor: Sivas'ta bir ölüm daha

Sivas'ta dört gün önce vücuduna yapışan kene nedeniyle hastanede tedavi gören Uğur Uymaz (30) hayatını kaybetti.

Kene kabusu can almaya devam ediyor: Sivas'ta bir ölüm daha

Suşehri ilçesi Kesikkaş köyünde yaşayan 30 yaşındaki Uğur Uymaz'a, 4 gün önce kene yapıştı.

Uymaz, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Suşehri Devlet Hastanesine götürüldü.

Durumu ağırlaşan Uymaz, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kene kabusu can almaya devam ediyor: Sivas'ta bir ölüm daha - 1

KURTARILAMADI

KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisinde 2 gün önce tedavi altına alınan Uymaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yakınlarına teslim edilen Uymaz'ın cenazesinin köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Uymaz’la birlikte bu yıl KKKA sonucu ’ta ölenlerin sayısı 10’a yükseldi.

Kene kabusu can almaya devam ediyor: Sivas'ta bir ölüm daha - 2
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