Kene kabusu devam ediyor: 2 ölü, 6 kişi hastanede

NE YAPMALI?



Sivas ve çevre illerde hyalomma marginatum türü keneler yaygın bulunuyor ve bu türün KKKA virüsü bulaştırdığı biliniyor.



KKKA, kenenin vücuda tutunmasından 1-3 gün, en fazla 9 gün sonra halsizlik, yorgunluk, iştahsızlık, baş ağrısı, kas-eklem ağrıları, ateş, üşüme ve titremeyle kendini gösterdiğini belirten uzmanlar bazı hastalarda bulantı, kusma, ishal ve yüzde 15 oranında burun, ağız içi, mide-bağırsak sistemi veya organ içi kanamalar şeklinde görüldüğünü ifade ediyor.



'KENE GÖRÜRSENİZ MÜDAHALE ETMEYİN'



Kenelerin KKKA dışında Lyme hastalığı, Riketsiya enfeksiyonları, Anaplazmoz, Q ateşi ve Erlihiyoz gibi 200'den fazla hastalığı insanlara bulaştırabildiğini ifade eden uzmanlar özellikle tarla ve bahçelerde vekit geçiren kişilerin keneden korunabilecekleri kıyafetler tercih etmelerini tavsiye ediyor.



Bu kişilerin sık sık vücutlarını kontrol etmesi gerektiğini belirten uzmanlar, keneye müdahale etmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmanın hayati öneme sahip olduğunu belirtiyor.