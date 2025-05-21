Kene kabusu devam ediyor: 2 ölü, 6 kişi hastanede
Sivas'ta nisan başından bu yana 16 kişi KKKA teşhisiyle hastane yatırıldı. 1,5 yaşındaki Metehan bebek ile bir yetişkin öldü, 8 kişi taburcu edildi.
Sivas'ta kene ısırığıyla bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) kabusu devam ediyor.
Bu yıl nisan ve mayıs aylarında 16 hasta, KKKA tedavisi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine başvurdu.
Tedavisi tamamlanan 8 hasta taburcu edilirken, biri bebek 2 kişi ise hayatını kaybetti.
KKKA tanısıyla hastaneye yatırılan 6 kişinin tedavisi ise sürüyor.
KENEYİ ÇIPLAK ELLE KOPARDI
Koyulhisar ilçesi Yalnıztepe köyünde hayvancılıkla uğraşan 48 yaşındaki M.K, yaklaşık 1 hafta önce büyükbaş hayvanın vücuduna yapışan keneyi çıplak elle kopardı.
Elinde de yara olan M.K, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Koyulhisar İlçe Hastanesine götürüldü.
KKKA tanısı konulan M.K, SCÜ Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedaviye alındı.
1,5 YAŞINDAKİ METEHAN HAYATINI KAYBETTİ
İlçenin Kalebaşı köyünde ise 1,5 yaşındaki Metehan Tütüncü 3 gün önce kene yapışması sonucu Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, sevk edildiği Tokat Devlet Hastanesi'nde önceki gün yaşamını yitirmişti.
KKKA teşhisiyle hastaneye yatırılan 35 yaşındaki iki çocuk annesi Ç.K. de 15 Mayıs'ta hayatını kaybetti.
NE YAPMALI?
Sivas ve çevre illerde hyalomma marginatum türü keneler yaygın bulunuyor ve bu türün KKKA virüsü bulaştırdığı biliniyor.
KKKA, kenenin vücuda tutunmasından 1-3 gün, en fazla 9 gün sonra halsizlik, yorgunluk, iştahsızlık, baş ağrısı, kas-eklem ağrıları, ateş, üşüme ve titremeyle kendini gösterdiğini belirten uzmanlar bazı hastalarda bulantı, kusma, ishal ve yüzde 15 oranında burun, ağız içi, mide-bağırsak sistemi veya organ içi kanamalar şeklinde görüldüğünü ifade ediyor.
'KENE GÖRÜRSENİZ MÜDAHALE ETMEYİN'
Kenelerin KKKA dışında Lyme hastalığı, Riketsiya enfeksiyonları, Anaplazmoz, Q ateşi ve Erlihiyoz gibi 200'den fazla hastalığı insanlara bulaştırabildiğini ifade eden uzmanlar özellikle tarla ve bahçelerde vekit geçiren kişilerin keneden korunabilecekleri kıyafetler tercih etmelerini tavsiye ediyor.
Bu kişilerin sık sık vücutlarını kontrol etmesi gerektiğini belirten uzmanlar, keneye müdahale etmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmanın hayati öneme sahip olduğunu belirtiyor.
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