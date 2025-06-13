Kene tedirginliği sürüyor: Bir çocuk yoğun bakımda
Tokat'ta bir çocuk kene ısırması sonucu tedavi altına alındı. Çocuğun tedavisi yoğun bakım servisinde sürüyor.
Havaların ısınmasıyla birlikte kene vakalarında artış yaşandı.
Tokat'ta kenenin ısırdığı çocuk, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisiyle hastaneye kaldırıldı.
Zile ilçesinde sekiz gün önce 14 yaşındaki N.S'nin vücuduna kene yapıştı.
Bir süre sonra rahatsızlanan N.S, ailesi tarafından Zile Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Buradaki müdahalenin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen N.S, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alındı.
KENE TEDİRGİNLİĞİ
Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte kene vakalarında yaşanan artış, tedirginliğe neden oluyor.
Sağlık Bakanlığı, kene tutunan veya kene ile temas eden kişilerin en az 10 gün, hasta insanların kan ve vücut sıvılarıyla doğrudan temas eden kişilerin ise kendilerini iki hafta süreyle takip etmeleri uyarısında bulundu.
Bu süreçte halsizlik, iştahsızlık, ateş, kas ve baş ağrısı, bulantı, kusma veya ishal gibi belirtilerin görülmesi halinde, vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması önem taşıyor.
Tarla, bağ, bahçe ve piknik alanları gibi kene yönünden riskli alanlara giderken, kenelerin vücuda girmesini engellemek maksadıyla mümkün olduğu kadar vücudu örten giysiler giyilmesi, pantolon paçaları çorapların içerisine sokulması ve ayrıca kenelerin elbise üzerinde rahat görülebilmesi için açık renkli kıyafetlerin tercih edilmesi öneriliyor.
Vücuda kene tutunmuş ise hiç vakit kaybetmeden, uygun bir malzeme (cımbız, eldiven, bez ve naylon poşet gibi) ile kenenin çıkarılıp en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor.
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