Keneden bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne karşı aşı: Tarih verildi

Türkiye Aşı Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ateş Kara, keneden bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı geliştirilen aşı çalışmalarında çok önemli bir mesafe katedildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı desteğiyle yürütülen çalışmalarda, KKKA aşısı gibi yerli kuduz aşısında da sona yaklaşıldı.

"HAYVAN ÇALIŞMALARINA BAŞLAYACAĞIZ"

Türkiye Aşı Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ateş Kara, gelişmeyi "Ankara Üniversitesi ve Kayseri Üniversitesi ile işbirliği içinde geliştirmekte olduğumuz Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne yönelik aşımız var ve belki de dünyada ilk." sözleriyle duyurdu.

"Artık KKKA aşısının büyük ölçekli üretilebilirlik aşamasındayız." diye konuşan Kara, "O çaptaki üretimin ardından da hayvan çalışmalarına tekrar başlayacağız." dedi.

Deney hayvanlarına başlamak üzere olduklarını dile getiren Kara, "Oradaki etkinlik ve güvenliğini test ettikten sonra artık insanlardaki uygulama sürecine gelebileceğiz." açıklamasında bulundu.

TARİH VERİLDİ

Kara, "Önümüzdeki 2 yıl içinde kuduz aşımızı belki 2,5-3 yıl içinde de Kırım Kongo aşımızı klinik uygulamaya sokmuş olmayı planlıyoruz." dedi.