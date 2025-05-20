Kenenin ısırdığı Metehan bebekten acı haber
Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte kene tehlikesi yeniden kendini hatırlattı. Sivas'ta 1,5 yaşındaki Metehan bebek, kene ısırması sonucu yaşamını yitirdi.
Sivas'ta kenenin ısırdığı bebek, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Kalebaşı Köyü'nde yaşandı.
Edinilen bilgilere göre, 1,5 yaşındaki Metehan Tütüncü'nün ensesine kene yapıştı.
Kene, ailesi tarafından çıkartıldı.
Minik Metehan kısa süre sonra rahatsızlandı.
Ailesi tarafından Reşadiye Devlet Hastanesi'ne götürülen bebeğin yapılan kontrollerinde KKKA virüsüne rastlandı.
Durumu ağırlaşan bebek, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi hastanesine sevk edilerek yoğun bakımda tedavi altına alındı.
Minik Metehan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
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