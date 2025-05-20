Kenenin ısırdığı Metehan bebekten acı haber

Ailesi tarafından Reşadiye Devlet Hastanesi'ne götürülen bebeğin yapılan kontrollerinde KKKA virüsüne rastlandı.



Durumu ağırlaşan bebek, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi hastanesine sevk edilerek yoğun bakımda tedavi altına alındı.



Minik Metehan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.