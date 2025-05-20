Kenenin ısırdığı Metehan bebekten acı haber

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte kene tehlikesi yeniden kendini hatırlattı. Sivas'ta 1,5 yaşındaki Metehan bebek, kene ısırması sonucu yaşamını yitirdi.

Kenenin ısırdığı Metehan bebekten acı haber

'ta kenenin ısırdığı bebek, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Kalebaşı Köyü'nde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, 1,5 yaşındaki Metehan Tütüncü'nün ensesine kene yapıştı.

Kene, ailesi tarafından çıkartıldı.

Minik Metehan kısa süre sonra rahatsızlandı.

Kenenin ısırdığı Metehan bebekten acı haber - 1

Ailesi tarafından Reşadiye Devlet Hastanesi'ne götürülen bebeğin yapılan kontrollerinde KKKA virüsüne rastlandı.

Durumu ağırlaşan bebek, Gaziosmanpaşa Üniversitesi hastanesine sevk edilerek yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Minik Metehan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

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