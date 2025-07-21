Keneyi elle çıkardı, İstanbul'da kabusa yakalandığını fark etti! 17 yaşındaki genç zorlu tedavisini anlattı

Cenaze için gittikleri Sivas'ta kene ısıran 17 yaşındaki genç İstanbul'a döndüğünde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi olduğunu öğrendi.

Zorlu tedavi sürecinin ardından taburcu edilen Eyüp Can Karapınar, "Ayağımdan ısırdığını gördüm, dedem ‘Çıkartalım' dedi. 2-3 gün hiçbir sıkıntı yoktu sonra kusmaya başladım." dedi.

"HASTAYI KAYBETME İHTİMALİMİZ VARDI"

Hastasının tedavisine ilişkin bilgi veren Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Burcu Bursal ise, "Komplikasyonlu seyretti, hastayı kaybetme ihtimalimiz de vardı, şanslıydık, evine sağlıkla yolladık. Hala takibimizde, taburculuk sonrası tekrarlamasını beklediğimiz bir hastalık değil. Herhangi bir sıkıntı olmadan dede de torun da atlattılar. Keneyi çıplak elle kendileri çıkarmış olmaları riskini arttırdı." dedi.

VÜCUDUNDA HAREKETLİLİKTEN ŞÜPHELENİNCE FARK ETTİ

Esenyurt'ta yaşayan 17 yaşındaki Eyüp Can Karapınar ve halası, bir yakınlarının vefatı nedeniyle cenaze için geçtiğimiz günlerde Sivas'a gitti.

Cenaze sonrası kuzenleriyle dışarı çıkan genç, vücudunda bir hareketlilikten şüphelendi, eve döndüğündeyse vücudundaki keneyi fark etti, edinilen bilgiye göre dedesi ise keneyi çıplak elle çıkardı. Ardından birkaç gün sonra genç İstanbul'a döndü ancak halsizlik, mide bulantısı, ateş gibi şikayetleri oldu.