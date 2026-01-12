Kent girişinde yakalandılar. Uyuşturucu sevkiyatına darbe

Uyuşturucuyla mücadele tüm yurtta sürüyor.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadeleye yönelik Gaziantep, İstanbul ve Afyonkarahisar merkezli çalışma yapıldı.

İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği çalışmalar sonucu, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan 5 şüpheli ile İstanbul'dan Gaziantep'e uyuşturucu madde sevkiyatı yapan bir şüpheli tespit edildi.

Aracıyla uyuşturucu sevkiyatı yapan S.G. isimli şüpheli, İstanbul'dan Gaziantep'e kadar yapılan fiziki takip sonucu Gaziantep TAG otoyolu gişelerinde yakalandı.

Daha sonrasında şüphelinin aracında Gaziantep, Afyonkarahisar ve İstanbul illerinde tespit edilen D.G., Y.E.A., A.A., B.G. ve Ü.A. isimli şüphelilere ait adreslerde arama yapıldı.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda 2 kilo 128 gram kubar esrar, 506 gram kokain, 243 gram skunk, 104 gram metamfetamin, 45 gram jamaika, 13 adet uyuşturucu hap, 7 kilo 500 gram kimyasal madde parafin, 6 adet cep telefonu, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 35 adet av tüfeği fişeği, 2 adet uzun namlulu silah mermisi, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet uyuşturucu öğütücü aparat, bir adet laptop, odayı sera haline getirecek çadır, iklimlendirme boruları, fan ve birçok iklimlendirme malzemesi ele geçirildi.

Zulalanmış uyuşturucu maddelerin aracın motor kısmı ile ile sıvı deterjan içerisine gizlenmiş halde bulunması ise dikkat çekti.

TUTUKLANDILAR

Soruşturma kapsamında A.A., B.G. ve S.G. isimli şüpheliler tutuklandı.

Ü.A., Y.E.A. ve D.G. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.