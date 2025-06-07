Kent kent hava durumu: 10 ile yağış uyarısı

Parçalı ve az bulutlu, zamanla güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Bugün öğle saatlerinden sonra Kütahya, Uşak, Denizli, Aydın'ın iç kesimleri, Burdur, Bolu, Eskişehir ve Hakkari çevreleri ile Afyonkarahisar ve Isparta'nın kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

MGM'nin web sitesinden yapılan duyuruya göre Türkiye 'nin batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak.

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Aydın'ın iç kesimleri, Kütahya, Uşak ve Denizli çevreleri ile Afyonkarahisar'ın kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR: 31 derece, parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ: 37 derece, parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR: 33 derece, parçalı ve az bulutlu

MANİSA: 37 derece parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla batısının parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Burdur çevreleri ile Isparta'nın kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA: 35 derece, az bulutlu ve açık

ANTALYA: 33 derece, az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

HATAY: 32 derece, az bulutlu ve açık

ISPARTA: 33 derece, az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.