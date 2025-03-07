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Kent Lokantası reklamı yaptığı iddia edilen Vedat Milor hakkında bakanlıktan açıklama

CİMER'e gelen şikayet doğrultusunda Vedat Milor'ün Kent Lokantası'nın örtülü reklamının yapıldığı iddia edildi. Ticaret Bakanlığı, Milor'dan yazılı açıklama talep etti.

Kent Lokantası reklamı yaptığı iddia edilen Vedat Milor hakkında bakanlıktan açıklama
Sosyal medya

Yemek yazarı Vedat Milor'un YouTube kanalında "40 Liraya 4 çeşit yemek: Bu fiyat gerçek mi?" başlıklı videoda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin () Kent Lokantası hakkında örtülü reklam yaptığı iddia edildi.

Kent Lokantası reklamı yaptığı iddia edilen Vedat Milor hakkında bakanlıktan açıklama - 1

Konuya ilişkin Ticaret Bakanlığı açıklama yaptı.

Açıklamayı sosyal medya hesabından Ticaret Bakanlığı Basın Müşaviri Fatih Uysal yaparken 'e gelen şikayet üzerine inceleme başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Bakanlık tarafından Milor'dan yazılı açıklama talep edildiği bildirildi.

Gelecek cevap ile birlikte dosya Reklam Kurulu’nda görüşülerek karar bağlanacağı belirtildi.

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