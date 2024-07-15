Kent Meydanı, 15 Temmuz kutlamalarına hazır

Aydın'ın Efeler ilçesinde akşam gerçekleştirilecek olan 15 Temmuz kutlamaları için Atatürk Kent Meydanı'nda hazırlıklar tamamlandı.

Kent Meydanı, 15 Temmuz kutlamalarına hazır

Ülke genelinde olduğu gibi 'da da 15 Temmuz etkinlikleri gerçekleştirildi.

Aydın Valiliği koordinesinde sabah saatlerinde gerçekleştirilen çelenk sunma töreni ile ve gaziler anılırken, Atatürk Kent Meydanı'nda da akşam düzenlenecek olan kutlama programı için hazırlıklar tamamlandı.

Akşam saat 21.00'de başlayacak olan program kapsamında sahne kurulumu da tamamlanırken, alan giriş bölümleri de çekilen bariyerler ile belirlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kuran'ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başlayacak.

Aydın Valisi Yakup Canbolat'ın konuşmalarının ardından 15 Temmuz şehidi polis Nedip Cengiz Eker'in tanıtım videosu izletilecek. 15 Temmuz belgeseli, mehteran takımı gösterisi ile devam edecek programda saat 00.13'te tüm 'de sela okunacak. Gece boyunca marşlar ve 15 Temmuz videoları eşliğinde temsili nöbet tutulacak.

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