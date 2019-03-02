Şanlıurfa'da öğleden sonra kentin en işlek noktalarından olan Rabia Meydanı'nda aralarında Suriyelilerin de bulunduğu iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Taraflar birbirlerine tekme tokat saldırdı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye, aralarında özel harekâtçıların da olduğu çok sayıda polis sevk edildi.

Kavgayı güçlükle sonlandıran polis, olaya karışan 5 kişiyi gözaltına aldı, soruşturma başlattı.