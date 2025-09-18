Kent uzlaşısı davası: 10 şüpheliden 9'unun tutukluluğuna devam kararı

İstanbul’da 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP’nin kazandığı, DEM Parti’nin ise aday göstermediği bazı belediyeleri kapsayan ve "kent uzlaşısı" olarak adlandırılan davanın ikinci duruşması İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Mahkeme, CHP'li Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür, Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel, Beyoğlu Belediye Başkan Danışmanı İkbal Polat ve 5 İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis üyesinin aralarında bulunduğu tutuklu 10 sanıktan 9'unun tutukluluk hallerinin devamına kararı verdi.

Beyoğlu Belediye Başkan Danışmanı İkbal Polat ise tahliye edildi.

Bir sonraki duruşm 27 Kasım'a ertelendiç

SORUŞTURMA ÖNCESİ NELER YAŞANDI?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti), 31 Mart 2024 yerel seçimlerine "kent uzlaşısı" formülüyle girdi.

Kent uzlaşısı ilk olarak 4 Aralık 2023’te ilk kez dile getirildi. DEM Parti, kent uzlaşısı ile Türkiye’nin her yerinde halkın üzerinde uzlaştığı isimleri aday olarak belirleyeceğini ifade etti.

Parti yönetimi, bu stratejiyle farklı illerde farklı siyasi partilerle işbirliği yapılabileceğini açıkladı.



Ayrıca parti yönetimi, bu dönemde yerel seçim stratejisini tarif etmek için kullandığı bu kavramı "kentin tüm dinamiklerinin üzerinde uzlaştığı adaylarla seçimlere katılmak." olarak açıklıyordu.



DEM Parti, bu strateji çerçevesinde, batı illerindeki bazı seçim bölgelerinde aday çıkarmadı, işbirliği temelinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adaylarını destekledi.



Bu kapsamda "Terör soruşturması", 31 Mart 2024'te yapılan yerel seçimlerde gündeme gelen "kent uzlaşısına" dayanıyor.

YARGI SÜRECİ



Kent uzlaşısı açısından önemli seçim merkezlerinden biri olarak görülen İstanbul'un Esenyurt ilçesinin belediye başkanı Ahmet Özer, "PKK üyesi olmak" iddiasıyla 30 Ekim'de tutuklandı ve yerine kayyum atandı.



Özer'e ilişkin iddianamede "kent uzlaşısına" da yer verildi.



İddianamede, bu stratejinin "PKK-KCK'nın metropol illerdeki etkinliğini artırma" amacını taşıdığı öne sürüldü.



Bu arada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı "kent uzlaşısını" gerekçe göstererek terör soruşturması başlattı.



Savcılık, CHP ile DEM Parti arasında bazı ilçelerde fiili olarak oluşan "kent uzlaşısı"nın, PKK terör örgütü ile iltisaklı yapılarla ilişkili şekilde geliştirildiğini öne sürüyor.



Bu kapsamda 11 Şubat 2025’te gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan ve 13 Şubat’ta tutuklanan 10 kişi hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" iddiasıyla dava açıldı.



İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan iddianamede sanıklar için 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.



Soruşturma dosyasına giren HTS kayıtlarına göre, Cemalettin Yüksel’in 313, Livan Gür’ün ise 52 farklı şüpheliyle iletişim kurduğu belirtildi.



Bu kişilerden sekizinin "silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla arandığı, sekizinin ise bu suçtan ötürü halen cezaevinde bulunduğu bilgisi iddianamede yer aldı.



Öte yandan davanın ilk duruşmasında şüphelilerin tahliye talepleri reddedildi.

