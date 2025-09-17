Kent uzlaşısı davasında ikinci duruşma: Şimdiye kadar neler yaşandı?

İstanbul’da 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP’nin kazandığı, DEM Parti’nin ise aday göstermediği bazı belediyeleri kapsayan ve "kent uzlaşısı" olarak adlandırılan davanın ikinci duruşması 18 Eyül'de İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Dava kapsamında CHP'li Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür, Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel ve 5 İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis üyesinin aralarında bulunduğu 10 şüpheli yargılanıyor. SORUŞTURMA ÖNCESİ NELER YAŞANDI? Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti), 31 Mart 2024 yerel seçimlerine "kent uzlaşısı" formülüyle girdi. Kent uzlaşısı ilk olarak 4 Aralık 2023’te ilk kez dile getirildi. DEM Parti, kent uzlaşısı ile Türkiye’nin her yerinde halkın üzerinde uzlaştığı isimleri aday olarak belirleyeceğini ifade etti. Parti yönetimi, bu stratejiyle farklı illerde farklı siyasi partilerle işbirliği yapılabileceğini açıkladı. Ayrıca parti yönetimi, bu dönemde yerel seçim stratejisini tarif etmek için kullandığı bu kavramı "kentin tüm dinamiklerinin üzerinde uzlaştığı adaylarla seçimlere katılmak." olarak açıklıyordu. DEM Parti, bu strateji çerçevesinde, batı illerindeki bazı seçim bölgelerinde aday çıkarmadı, işbirliği temelinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adaylarını destekledi. Bu kapsamda "Terör soruşturması", 31 Mart 2024'te yapılan yerel seçimlerde gündeme gelen "kent uzlaşısına" dayanıyor.



"Kent uzlaşısı" soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 10 şüpheli mahkemeye sevk edildi. Şüpheliler, tutuklandı.

YARGI SÜRECİ Kent uzlaşısı açısından önemli seçim merkezlerinden biri olarak görülen İstanbul'un Esenyurt ilçesinin belediye başkanı Ahmet Özer, "PKK üyesi olmak" iddiasıyla 30 Ekim'de tutuklandı ve yerine kayyum atandı. Özer'e ilişkin iddianamede "kent uzlaşısına" da yer verildi. İddianamede, bu stratejinin "PKK-KCK'nın metropol illerdeki etkinliğini artırma" amacını taşıdığı öne sürüldü. Bu arada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı "kent uzlaşısını" gerekçe göstererek terör soruşturması başlattı. Savcılık, CHP ile DEM Parti arasında bazı ilçelerde fiili olarak oluşan "kent uzlaşısı"nın, PKK terör örgütü ile iltisaklı yapılarla ilişkili şekilde geliştirildiğini öne sürüyor. Bu kapsamda 11 Şubat 2025’te gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan ve 13 Şubat’ta tutuklanan 10 kişi hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" iddiasıyla dava açıldı. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan iddianamede sanıklar için 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Soruşturma dosyasına giren HTS kayıtlarına göre, Cemalettin Yüksel’in 313, Livan Gür’ün ise 52 farklı şüpheliyle iletişim kurduğu belirtildi. Bu kişilerden sekizinin "silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla arandığı, sekizinin ise bu suçtan ötürü halen cezaevinde bulunduğu bilgisi iddianamede yer aldı. Öte yandan davanın ilk duruşmasında şüphelilerin tahliye talepleri reddedildi. SORUŞTURMANIN MERKEZİNDEKİ İLÇELERDE SEÇİM SONUÇLARI Davada adı geçen belediyelerden Kartal’da CHP’li Gökhan Yüksel 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde yüzde 54,77 oy oranıyla başkan seçilmişti. Ataşehir’de ise yine CHP adayı Onursal Adıgüzel yüzde 56,39 oyla sandıktan galip çıkmıştı. Esenyurt'ta ise CHP adayı Ahmet Özer, yüzde 49,04 oyla belediye başkanı seçilmişti. Her üç ilçede de DEM Parti aday çıkarmamıştı.



İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart'ta "yolsuzluk" ve "terör" soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı. "Terör soruşturması", 31 Mart 2024'te yapılan yerel seçimlerde gündeme gelen "kent uzlaşısına" dayanıyor.

KENT UZLAŞISINDA İKİNCİ SORUŞTURMA: EKREM İMAMOĞLU DA ARALARINDA 19 Mart 2025'te ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında "terör soruşturması" ve "yolsuzluk" iddiasıyla gözaltı kararı verildi. Terör soruşturması kapsamında İmamoğlu'nun yanı sıra gözaltı kararı çıkan kişiler şöyle: - İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, - Şişli Belediye Başkanı Resul Ekrem Şahan, - Reform Enstitüsü başkanı Mehmet Ali Çalışkan, - Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, - Firari şüpheli A.B, - A.B.'nin sahibi olduğu SPECTRUM HOUSE şirketi çalışanı H.A. Savcılık yayımladığı açıklamada ise "CHP kontenjanından seçilen bazı belediye meclis üyeleri ile atanan belediye başkan yardımcılarının terörle bağlantılı olduğunu ve İBB iştiraki olan İPA ve BİMTAŞ bünyesinde de terör örgütü mensupları ve sempatizanlarının işe alındığını" iddia etti. Açıklamada, "İmamoğlu'nun diğer şüphelilerle birlikte yerel seçimlerde belediye meclis üyesi listelerini şahsen onayladığı, şüphelilerin PKK/KCK'ye örgütüne yardım etme suçunu işledikleri." iddia edildi. CHP ve diğer bazı muhalefet partileri, "hukuki değil siyasi" olarak tanımladıkları soruşturmalara tepki gösterip, protesto çağrısı yaptı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise tepkileri eleştirdi. Tunç, "Hiçbir organ, makam, mevki yargı yetkisini kullanılmasında emir veremez. Soruşturma evresi gizlidir. Başlatılan soruşturmalarla ilgili olarak dosya içeriğine vakıf olmadan değerlendirmelerde bulunmak doğru değildir." dedi. Daha sonra "kent uzlaşısı" konulu "terör" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında savcılığın İmamoğlu hakkındaki tutuklama talebi reddedildi. Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan'ın ise "PKK/KCK terör örgütüne yardım etme" iddiasıyla tutuklanmasına karar verildi. Şahan'ın yerine ise Şişli Belediyesi'ne kayyum atandı. İBB yönelik "yolsuzluk" iddiasıyla başlatılan ilk soruşturmada ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 45 kişinin tutuklanmasına karar verilirken, 44 şüpheli ise yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Ekrem İmamoğlu'nun "yolsuzluk" iddiasıyla tutuklanmasının ardından başlayan protestolarda eylemcilerle, polis karşı karşıya geldi.

KENT UZLAŞISI SORUŞTURMASINDA SON GELİŞMELER "Terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer hakkında geçtiğimiz temmuz ayında tahliye kararı verildi. Ancak Özer, İBB soruşturması kapsamında "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla verilen tutuklama kararı nedeniyle hapishanede kalmaya devam ediyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise geçtiğimiz günlerde Sabah gazetesine verdiği röportajda, "kent uzlaşısı" soruşturması kapsamında tutuklanan, bu davada hakkında tahliye kararı verilse de başka bir dosyadaki tutuklama kararı nedeniyle halen cezaevinde olan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için, "Eğer belediyede bir yolsuzluk ya da yasadışı davranışlar var ise bu ayrı bir konudur. Ama geçmişte PKK ilgili bazı düşüncelerini kamuoyu ile paylaşması ayrı bir konudur. Eğer Türkiye barış sürecine girdiyse Ahmet Özer'in tahliye edilmesi gerekiyor." demişti. Ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İBB yönelik "terör" soruşturması kapsamında "Silahlı terör örgütüne yardım etme" iddiasıyla tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından sağlık durumunda yaşanan gelişmeler göz önünde bulundurularak 9 Nisan'da ev hapsi kararı verilmişti.

