Kentsel dönüşüm çıkmazı! Korkutmak için pankart astı

Kentsel dönüşümün hızlanmasının önünde pek çok engel var.

Özellikle mülk sahipleri kendi aralarında anlaşamayınca süreç yıllarca uzayabiliyor.

Bu duruma son olarak İstanbul Kadıköy'den bir örnek geldi.

Kentsel dönüşüm için iki ayrı müteahhitle görüşen Akyıldız Apartmanı sakinleri anlaşma sağlayamayınca ikiye bölündü.

İddiaya göre yaklaşık 190 milyon liralık değeri olan apartman için 4 milyon liralık teminat mektubu vermek isteyen ve işi kendi lehine çözmek isteyen müteahhit, diğer müteahhitle anlaşma yapmamaları konusunda bazı kat malikleriyle anlaştı.

Bazı kat malikleri, müteahhitle anlaşma yapan diğer kat maliklerinin müteahhitten para aldığını iddia etti.