Kentsel dönüşüm çıkmazı! Korkutmak için pankart astı

Kentsel dönüşümün hızlanmasının önünde pek çok engel var.
Özellikle mülk sahipleri kendi aralarında anlaşamayınca süreç yıllarca uzayabiliyor.
Bu duruma son olarak İstanbul Kadıköy'den bir örnek geldi.
Kentsel dönüşüm için iki ayrı müteahhitle görüşen Akyıldız Apartmanı sakinleri anlaşma sağlayamayınca ikiye bölündü.
İddiaya göre yaklaşık 190 milyon liralık değeri olan apartman için 4 milyon liralık teminat mektubu vermek isteyen ve işi kendi lehine çözmek isteyen müteahhit, diğer müteahhitle anlaşma yapmamaları konusunda bazı kat malikleriyle anlaştı.
Bazı kat malikleri, müteahhitle anlaşma yapan diğer kat maliklerinin müteahhitten para aldığını iddia etti.
KORKUTMAK İÇİN PANKART ASTI
İddiaya göre, binanın kiracılarına ve binanın alt katındaki kafeye gelen müşterilere korku salmak için binanın cephe duvarına müteahhit tarafından “Bu bina 6306 sayılı yasa gereğince riskli yapıdır. Çevresinin kullanılması mal ve can güvenliği açısından tehlikeli ve yasaktır” yazılı iki pankart asıldı.
Pankartı gördüklerinde şaşkınlık yaşayan ve bunun yasal bir dayanağı olmadığını belirten bina sakinleri, pankartlardan birini söktü.
Binadaki bir işyerinin sahibi olan Ufuk Erden, bölgedeki ranta dikkat çekti. "İlk müteahhidimiz gayet her şey uygun, adaletli ve hakkaniyetli bir şekilde teklif verdi." diyen Erden, "5-6 kişilik bir grup bunu tasvip etmediler araştırdım bir baktım duyumlarıma göre paralar almışlar." diye konuştu.
Binanın alt katındaki dükkanın kiracısı Yolaç Özcan ise, "Binaya gelip dükkanımızı açmak istediğimizde bu pankartla karşılaştık." dedi. Yetkililerle temasa geçince bu durumun yasal olmadığını öğrendiklerin söyleyen Özcan, şöyle devam etti:
"Hedef şuydu; bir korku oluşsun, işletmelere, ticarethanelere insanlar gitmesin. Bunun sonucunda müteahhitler ile kat malikleri arasında farklı anlaşmalar hızlansın."