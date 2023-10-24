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“Kentsel Dönüşüm” yasası için komisyon görüşmeleri başladı

Kamuoyunda “Kentsel Dönüşüm” yasası olarak da bilinen “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” teklifinin görüşmelerine TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu’nda başlandı.

“Kentsel Dönüşüm” yasası için komisyon görüşmeleri başladı
“Yarısı Bizden” kampanyası “Kentsel Dönüşüm” yasasında kendine yer buldu

“Yarısı Bizden” kampanyası “Kentsel Dönüşüm” yasasında kendine yer buldu

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Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu’nda, Kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeler içeren “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” görüşmelerine başlandı.

Komisyon AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu başkanlığında toplandı.

Karaismailoğlu, 6 Şubat’taki Kahramanmaraş ve Hatay Merkezli depremleri anımsatarak, depremlerden alınacak dersler olduğunu belirtti.

“Kentsel Dönüşüm” yasası için komisyon görüşmeleri başladı - 1

Teklifle kentsel dönüşümün hızlandırılmasını ve sürecinde yaşanan problemlerin ortadan kaldırılmasını amaçladıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, “Kentsel dönüşüm karar alma sürecini hızlandırıyoruz. Vergi ve harç muafiyeti, hibe ve kredi gibi yeni düzenlemeler yapıyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın daha dirençli yapılarda yaşaması ve olası depremlerdeki sıkıntıları minimum düzeye indirmektir.” diye konuştu.

Karaismailoğlu, daha sonra teklifin ilk imza sahibi ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir ile milletvekillerine söz verdi.

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