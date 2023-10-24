“Kentsel Dönüşüm” yasası için komisyon görüşmeleri başladı

Teklifle kentsel dönüşümün hızlandırılmasını ve kentsel dönüşüm sürecinde yaşanan problemlerin ortadan kaldırılmasını amaçladıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, “Kentsel dönüşüm karar alma sürecini hızlandırıyoruz. Vergi ve harç muafiyeti, hibe ve kredi gibi yeni düzenlemeler yapıyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın daha dirençli yapılarda yaşaması ve olası depremlerdeki sıkıntıları minimum düzeye indirmektir.” diye konuştu.



Karaismailoğlu, daha sonra teklifin ilk imza sahibi ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir ile milletvekillerine söz verdi.