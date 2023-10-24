“Kentsel Dönüşüm” yasası için komisyon görüşmeleri başladı

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu’nda, Kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeler içeren “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” görüşmelerine başlandı.
Komisyon AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu başkanlığında toplandı.
Karaismailoğlu, 6 Şubat’taki Kahramanmaraş ve Hatay Merkezli depremleri anımsatarak, depremlerden alınacak dersler olduğunu belirtti.
Teklifle kentsel dönüşümün hızlandırılmasını ve kentsel dönüşüm sürecinde yaşanan problemlerin ortadan kaldırılmasını amaçladıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, “Kentsel dönüşüm karar alma sürecini hızlandırıyoruz. Vergi ve harç muafiyeti, hibe ve kredi gibi yeni düzenlemeler yapıyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın daha dirençli yapılarda yaşaması ve olası depremlerdeki sıkıntıları minimum düzeye indirmektir.” diye konuştu.
Karaismailoğlu, daha sonra teklifin ilk imza sahibi ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir ile milletvekillerine söz verdi.
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