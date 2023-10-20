“Kentsel Dönüşüm Yasası” Meclis’e geliyor | Üçte iki kuralı yüzde 50+1 ile değişecek

“Kentsel Dönüşüm Yasası” olarak da bilinen ve kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeler içeren “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Teklifi”, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunuldu.



Kanun teklifiyle ilgili olarak TBMM’de bir basın toplantısı düzenleyen AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, ülke genelinde bulunan 36 milyon bağımsız bölümden 6 milyonunun riskli olduğunu, 2 milyonunun ise acil dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.



Güler, “Ülkemizi afetlere dirençli hale getirmek için tek çare kentsel dönüşümü hızlandırmak.” dedi.



KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK YAŞANACAK



Kanun teklifinin komisyon görüşmelerinin gelecek hafta gerçekleşeceğini, bir sonraki hafta ise teklifin Genel Kurul’a geleceğini söyleyen Güler, teklifin 21 maddeden oluştuğunu söyledi.



Teklifin içeriğinde, kentsel dönüşümde önemli değişikliğe yol açacak bir madde de bulunuyor.

Teklifin yasalaşmasıyla birlikte, daha önce mal sahiplerinin üçte iki çoğunluğuyla alınan kararların yüzde 50+1 ile alınması hayata geçecek.



Güler ayrıca, riskli yapı tespiti görev hak ve yetkilerinin bundan sonra Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nca yapılacağını da söyledi.