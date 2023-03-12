Kentsel dönüşüm yıkımında bina duvarı çöktü: 2 yaralı

Bolu'nun Gerede ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı devam eden bir binada pencere ve kapıları söken 2 kişi duvarın çökmesi sonucu enkaz altında kalarak yaralandı.

Kentsel dönüşüm yıkımında bina duvarı çöktü: 2 yaralı

Olay, saat 16.00 sıralarında Gerede ilçesine bağlı Demirciler Mahallesi'nde meydana geldi.

Muharrem Aydemir ve Enver Ercin ev sahibi ile anlaşarak kapsamında fay hattı üzerinde olduğu için yıkım kararı verilen 2 katlı binadan ahşap pencere ve kapıları almak için çalışma yaptı.

Kentsel dönüşüm yıkımında bina duvarı çöktü: 2 yaralı - 1

Bu sırada kısmen yıkık olan binanın duvarı çöktü.

2 kişi çöken duvarın altında kaldı. verilmesi üzerine sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri geldi. Enkaz altında kalan 2 kişi ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Yaralanan işçiler, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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