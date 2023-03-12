Kentsel dönüşüm yıkımında bina duvarı çöktü: 2 yaralı

Olay, saat 16.00 sıralarında Gerede ilçesine bağlı Demirciler Mahallesi'nde meydana geldi.

Muharrem Aydemir ve Enver Ercin ev sahibi ile anlaşarak kentsel dönüşüm kapsamında fay hattı üzerinde olduğu için yıkım kararı verilen 2 katlı binadan ahşap pencere ve kapıları almak için çalışma yaptı.