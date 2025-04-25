Kentsel dönüşüm yolu engellerle dolu: Yıkıldı yıkılacak bin 200 bina var
6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası özellikle de eski binalarda oturan İstanbullular evlerine girme konusunda tereddüt yaşıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) verilerine göre, megakentte tabut bina diye tabir edilen her an yıkılma riski bulunan yaklaşık bin 200 bina bulunuyor. Ancak kentsel dönüşüm sürecinin tıkandığı birçok adres var.
İstanbul'da küçük bir sarsıntıyla bile her an yıkılabilecek bin 200 kadar tabut bina olduğu belirtiliyor.
2000 öncesi yapılan ve riskli kabul edilen bina sayısı da yaklaşık 800 bin.
Milyonlarca İstanbullu risk altında ve deprem sonrası aynı korkuyu yaşayıp evlerine girmek istemiyorlar.
ÇÖZÜM: KENTSEL DÖNÜŞÜM
Tabut binalar için de olası büyük bir depremde yıkılma riski bulunan eski yapılar için de önerilen öncelikli çözüm kentsel dönüşüm.
Ancak kentsel dönüşümün önü engellerle dolu. İstanbul'da sürecin tıkandığı birçok adres mevcut.
Gayrimenkul Hukuku Derneği Kurucu Başkanı Ali Güvenç Kiraz, kentsel dönüşümde iki sorun olduğunu belirtip "Bunlardan bir tanesi, süreç yönetimindeki tıkanıklıklar. İkincisi ise yargılama süreçleri." dedi.
MİLLİ SEFERBERLİK ÇAĞRISI
İstanbul için uzmanlar deprem konusunda milli seferberlik çağrısı yapıyor.
Şehir Plancısı Prof. Dr. Murat Yalçıntan ise "İstanbul deprem master planı; hangi bölgelere öncelikle müdahale edilmeli, hangi bölgelerdeki yapılar öncelikle yenilenmeli, bu şekilde risk azaltılabilir." diye konuştu.
ADA BAZINDA DÖNÜŞÜM
Uygulanacak kentsel dönüşüm modeli için uzmanların farklı önerileri var ama ortak çağrı “bina bazında değil ada bazında dönüşüme gidilmeli".
Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, dönüşümün bina bazında olmaması gerektiğine vurgu yapıp "Bugün dahi deprem olmadan daha afet olmadan bir yerden bir yere gidilmesi mümkün olmayan bir karmaşası var." dedi.
Tüysüz, bu karmaşanın giderilmesi gerektiğini dile getirip şehrin yeniden planması gerektiğini ifade etti.
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