Kentsel dönüşüm yolu engellerle dolu: Yıkıldı yıkılacak bin 200 bina var

İstanbul'da küçük bir sarsıntıyla bile her an yıkılabilecek bin 200 kadar tabut bina olduğu belirtiliyor.



2000 öncesi yapılan ve riskli kabul edilen bina sayısı da yaklaşık 800 bin.



Milyonlarca İstanbullu risk altında ve deprem sonrası aynı korkuyu yaşayıp evlerine girmek istemiyorlar.



ÇÖZÜM: KENTSEL DÖNÜŞÜM



Tabut binalar için de olası büyük bir depremde yıkılma riski bulunan eski yapılar için de önerilen öncelikli çözüm kentsel dönüşüm.



Ancak kentsel dönüşümün önü engellerle dolu. İstanbul'da sürecin tıkandığı birçok adres mevcut.



Gayrimenkul Hukuku Derneği Kurucu Başkanı Ali Güvenç Kiraz, kentsel dönüşümde iki sorun olduğunu belirtip "Bunlardan bir tanesi, süreç yönetimindeki tıkanıklıklar. İkincisi ise yargılama süreçleri." dedi.

