Kentsel dönüşümde İstanbul için yeni plan

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul’daki kentsel dönüşüm çalışmalarında atılacak yeni adımı açıkladı. İstanbul’a özel bir birim kuracaklarını söyleyen Bakan Özhaseki, Hazine arazilerinin de kentsel dönüşümde değerlendirileceğini açıkladı.

Kentsel dönüşümde İstanbul için yeni plan

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, çalışmalarında için atılacak yeni adımı açıkladı.

“İstanbul’u yeni bir genel müdürlüğe dönüştürüp, kendi içinde bütçesi olan, sadece İstanbul’la uğraşacak olan, gece gündüz demeden ‘İstanbul’u nasıl dönüştürürüm’ diye uğraşacak bir birim kuruyoruz.” diyen Bakan Özhaseki, buna uygun olarak Hazine arsalarının da kentsel dönüşümde değerlendirileceğini söyledi.

Kentsel dönüşümde İstanbul için yeni plan - 1

300 BİNDEN FAZLA KONUT YAPILACAK

İstanbul’da hazırlanan rezerv alanda 300 binden fazla konut yapılacağını aktaran Özhaseki, “En eski yerleri buralara taşıyıp, boşalan yerleri de o ilçemizin sosyal donatısı olarak kullanılmak üzere ilçe belediyelerimize bırakacağız.” ifadelerini kullandı.

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