Kentsel dönüşümde İstanbul için yeni plan

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kentsel dönüşüm çalışmalarında İstanbul için atılacak yeni adımı açıkladı.



“İstanbul’u yeni bir genel müdürlüğe dönüştürüp, kendi içinde bütçesi olan, sadece İstanbul’la uğraşacak olan, gece gündüz demeden ‘İstanbul’u nasıl dönüştürürüm’ diye uğraşacak bir birim kuruyoruz.” diyen Bakan Özhaseki, buna uygun olarak Hazine arsalarının da kentsel dönüşümde değerlendirileceğini söyledi.

300 BİNDEN FAZLA KONUT YAPILACAK



İstanbul’da hazırlanan rezerv alanda 300 binden fazla konut yapılacağını aktaran Özhaseki, “En eski yerleri buralara taşıyıp, boşalan yerleri de o ilçemizin sosyal donatısı olarak kullanılmak üzere ilçe belediyelerimize bırakacağız.” ifadelerini kullandı. Kentsel dönüşüm yasasında önemli değişiklik: Anlaşma oranı üçte ikiden, salt çoğunluğa çekilecek Haberi Görüntüle