Kentsel dönüşüme metrekare hesabı engeli

Haber: Korhan Varol / İstanbul'da kentsel dönüşüm seferberliği sürüyor. Riskli yapılar yıkılıp yerine depreme dayanıklı konutlar yapılıyor. Ancak bazı hak sahipleri müteahhit firmalarla anlaşmaya yanaşmıyor, fazla talepkar davranıyor.



Başakşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Sorumlusu Devrim Çelik, yaşanan sorunlara dikkat çekerek, "Kabul etmiyor, ben 5 daire isterim, 120 metrekareden 5 daire 6 daire isterim, biz tabi verebildiğimizin borçlanmayla da alakalı düşük inşaat maliyetleriyle yapıyoruz, verebildiğimizin maksimumunu veriyoruz ama sonuçta fizibilitemiz var." değerlendirmesinde bulundu.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı verilerine göre İstanbul'da riskli sayılan 1.5 milyon konut bulunuyor. Bunların 300 bininin acil dönüştürülmesi gerekiyor.



Ve Marmara'yı etkileyecek o yıkıcı deprem her geçen gün daha da yaklaşırken, hak sahiplerinin yaptığı metrekare hesabı, tehlikeye davetiye çıkartıyor.



Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoplu da, "Lütfen ama lütfen üçe beşe bakmayalım, bir kaç puana bakmadan ya da anlaşma şartlarıyla detaya girmeden binalarımızı yenileyelim içinde çocuklarımızla, ailemizle oturacağımız huzurlu binalarımız olsun." sözleriyle uyarıda bulundu.



Başakşehir'de, belediye verilerine göre riskli bina oranı son 14 yılda % 50'den % 13'e düştü. Kalan riskli binalar da dönüşsün diye çalışmalar sürüyor. Hak sahipleri, depreme dayanıklı konutlarının tamamlanmasını bekliyor.