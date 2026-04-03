Kentsel dönüşüme yeni destek. İlk yıl ödemesiz 3 milyon liralık kredi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ümraniye Hekimbaşı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında inşa edilen 591 konutun kura çekim töreninde konuştu.

Kurum, kentsel dönüşüme 3 milyon liralık destek paketini açıkladı.

İlk yıl ödemesiz, 0,69 faizle 3 milyon liraya kadar kentsel dönüşüm kredisi vereceklerini duyuran Bakan Kurum, “Yıllık maliyeti yüzde 10’un bile altında kalan tarihi bir kolaylıkla milletimizin yanınızda olacağız.” dedi.

Kurum, ayrıca İstanbul'da merakla beklenen 500 bin konut projesinde kura çekim tarihini de açıkladı.

KENTSEL DÖNÜŞÜME 3 MİLYON LİRA DESTEK

Kurum'un açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"İstanbul'u deprem karşısında sapasağlam yapacağız. Gece gündüz demeden çalışacağız. Bunun için de birçok projeyi hayata geçiriyoruz.

Kentsel dönüşüm tam bağımsızlığın teminatı 500 konut için seçim vaadi dediler. 24 yılda milletimizi asla kandırmadık. Bu hızımızı daha da ileri taşıyacak bir adım daha atıyoruz.

"İstanbul’umuzu, Dünya Bankası finansmanında gerçekleşen İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi kapsamına alındığını buradan ilan ediyorum. Bugünden sonra, acil dönüşmesi gereken konutlardan başlayarak vatandaşımıza tam 3 milyon liraya kadar dev bir destek paketi hazırlıyoruz.

Bu kampanya kapsamındaki şu üç noktayı sizlerle paylaşacağım. Birincisi, inşaat sürerken cebinizden bir kuruş çıkmayacak. Tam bir yıl boyunca ödeme yapmayacaklar. Yani benim İstanbullu kardeşim, bir yılda evini bitirecek, yuvasına yerleşecek, kahvesini içecek, huzurla oturacak ve ödemelere ondan sonra başlayacak.

İkincisi, piyasa şartlarını, her şeyi bir kenara bırakın. Biz zamanı ve imkanı size göre ayarladık. Tam 180 ay vade, yani 15 yıla varan bir ödeme planı sunuyoruz. Aylık 0,69'la, yani yıllık maliyeti yüzde 10’un bile altında kalan tarihi bir kolaylıkla milletimizin yanınızda olacağız.

Bugün başvuruları almaya başlayacağız.

İSTANBUL'DA KURA TARİHİ 25 NİSAN

İstanbul'da sosyal konut projesinde kura çekim tarihi 25 Nisan."