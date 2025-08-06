Kentte kuraklık alarmı: Nehirde artık su akmıyor!

VATANDAŞLAR ENDİŞELİ

Kent sakinlerinden Volkan Ağaoğlu, son yılların en kurak ve sıcak yazının yaşandığını söyledi.



Edirne'nin susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını belirten Ağaoğlu, "Nehirleri daha önce hiç bu kadar kurak görmemiştim. Kuraklık ve sıcaklık giderek artıyor. Yağışlar çok az. Doğanın tahrip edilmesi, yer altı sularının bilinçsiz kullanılması, sulu tarımın fazla yapılması ve orman miktarının azalmasından dolayı su kaynakları zarar görüyor. İnşallah bu durum böyle devam etmez." dedi.



Olcay Aslan ise kuraklık ve sıcaklığın etkilerinin derinden hissedildiğini ifade etti.



Su kaynaklarının dikkatli kullanılması gerektiğini anlatan Aslan, "Nehirleri böyle görünce gerçekten şok oldum. Nehirler çok az akıyor. İklim değişikliği, kuraklık ve doğanın temiz tutulmaması bu duruma neden oluyor. Böyle devam ederse çok kötü sonuçlar olabilir." diye konuştu.