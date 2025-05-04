Kenyalı kadın Konya'da intihar etti

Konuyla ilgili Konya Valiliğinden yapılan açıklamada, "Selçuklu ilçemizde 03.05.2025 günü meydana gelen kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından şüpheli sıfatıyla hakkında işlem tesis edilen Kenya uyruklu G.W.N isimli kadın şahıs, 04.05.2025 günü 11.05 sıralarında Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezimize teslim edilmiştir.

Şahıs işlemleri tamamlandıktan sonra saat 11.40 sıralarında yerleştirildiği odada intihara teşebbüs etmiş ve sağlık personelimizin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetmiştir. Konu ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.