Kepçe kontrolden çıktı, Kocaeli'de facianın eşiğinden dönüldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sokakta çalışma yaptığı sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle operatörünün kontrolünden çıkan kepçe, hızla yokuş aşağı kaymaya başladı.

Önüne çıkan park halindeki araçları ezerek ilerleyen iş makinesi, bir binanın istinat duvarına ve yol kenarındaki ağaçlara çarptıktan sonra durabildi.

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Olayda can kaybı yaşanmazken, araçlarda ve çevrede maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.