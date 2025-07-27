Kepçe kontrolden çıktı, Kocaeli'de facianın eşiğinden dönüldü

Kocaeli'de yokuş aşağı sürüklenen kepçe, park halindeki araçları ezip geçerek bir binanın duvarına çarparak durabildi. Facianın eşiğinden dönülen olay, maddi hasarla atlatıldı.

Kepçe kontrolden çıktı, Kocaeli'de facianın eşiğinden dönüldü

'nin Gebze ilçesinde sokakta çalışma yaptığı sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle operatörünün kontrolünden çıkan kepçe, hızla yokuş aşağı kaymaya başladı.

Önüne çıkan park halindeki araçları ezerek ilerleyen iş makinesi, bir binanın istinat duvarına ve yol kenarındaki ağaçlara çarptıktan sonra durabildi.

MADDİ MEYDANA GELDİ

Olayda can kaybı yaşanmazken, araçlarda ve çevrede maddi hasar meydana geldi.

ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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