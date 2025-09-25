Kepçe uçuruma yuvarlandı: Operatörü öldü
Manisa'da hafriyat çalışmasında uçuruma yuvarlanan kepçenin operatörü öldü.
Manisa'nın Salihli ilçesinde hafriyat çalışması sırasında operatörünün kontrolünden çıkan kepçe, uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan kontrolde operatörün yaşamını yitirdiği belirlendi. Ülker’in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Salihli Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Etiketler :
- Kaza
- Manisa Salihli
- Manisa