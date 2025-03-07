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Kepçenin altında kalan kişi öldü

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir kişi kepçenin altında kalarak can verdi.

Kepçenin altında kalan kişi öldü

Kırsal Güzelköy Mahallesi'ndeki çırçır fabrikasında Ali Aslantaş, kepçe operatörü A.A'nın geri manevra yaptığı sırada kepçenin altında kaldı.

Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aslantaş, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kepçe operatörü A.A. gözaltına alındı.

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