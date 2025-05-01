Kepenk tamiri sırasında çıkan kıvılcım faciaya neden oldu

Diyarbakır merkez Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesinde bulunan Birtane Oto Sanayi Sitesinde ilk bilgilere göre, kepenk onarımı yapıldığı sırada çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık, jandarma, AFADA ve UMKE ekipleri sevk edildi.

DÖRT DÜKKAN KULLANILMAZ HALE GELDİ

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.