Kepenk tamiri sırasında çıkan kıvılcım faciaya neden oldu

Diyarbakır'da kepenk tamiri sırasında çıkan kıvılcımlar sonucu dört dükkan yandı.

Kepenk tamiri sırasında çıkan kıvılcım faciaya neden oldu

merkez Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesinde bulunan Birtane Oto Sanayi Sitesinde ilk bilgilere göre, kepenk onarımı yapıldığı sırada çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine , polis, sağlık, jandarma, AFADA ve UMKE ekipleri sevk edildi.

DÖRT DÜKKAN KULLANILMAZ HALE GELDİ

, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kepenk tamiri sırasında çıkan kıvılcım faciaya neden oldu - 1 Kepenk tamiri sırasında yangın

sonucu dört dükkan kullanılmaz hale geldi.

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