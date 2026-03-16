Kepez Kaymakamlığı'nda silah sesleri. Kendisini odaya kilitleyen şüpheli teslim oldu

Antalya'da Kepez Kaymakamlığı binasında hareketli dakikalar yaşandı.

Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne giden bir kişi rastgele ateş açtıktan sonra kendisini bir odaya kilitledi.

Silah sesleri üzerine Hükümet Konağı boşaltıldı. Bölgeye özel harekat polisleri ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

SAATLER SONRA TESLİM OLDU

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, ikna çalışmaları sonucu şüpheli teslim oldu.

KAYMAKAMDAN AÇIKLAMA

Kepez Kaymakamı Suat Dervişoğlu gazetecilere, saat 11.10 sularında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli ancak hakkında yürütülen adli ve idari soruşturmalar dolayısıyla Rehberlik ve Araştırma Merkezinde görevlendirilen yardımcı hizmetli personeli M.Y.'nin (39) kurusıkı tabanca ve bir de ateşli silahla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne geldiğini söyledi.

“KURUSIKI TABANCAYLA 7-8 EL ATIŞ YAPIYOR”

Toplantı odasına geçerek video kaydı aldığını anlatan Dervişoğlu, "Koridora çıkarak rastgele kurusıkı tabancayla 7-8 el atış yapıyor. Bunun akabinde kendisini bir odaya hapsediyor. Söylemlerinde intihar edeceğini, hakkında yapılan iddiaların asılsız olduğunu vesaire birtakım söylemlerde bulundu. Kepez Kaymakamlığı olarak o andan itibaren kaymakamlığın ve hükümet konağımızın tüm birimlerimizi tahliye ettik. Personelimizi dışarıya aldık." diye konuştu.

Dervişoğlu, süreci Emniyet Müdürlüğü, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ile sağlıklı şekilde yürütmeye çalıştıklarını belirterek, "Bu süreç içerisinde herhangi bir rehine alma, yaralı yok. Emniyetteki uzman müzakereci arkadaşlarımız kendisiyle devamlı görüşme halinde oldu. İlgili psikolog arkadaşlarımız kendisine destek vermeye çalıştı. En son saat 15.20 itibarıyla silahını bırakarak teslim oldu." dedi.

Şüphelinin ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğünü vurgulayan Dervişoğlu, kendisine veya herhangi bir personele zarar gelmediğini belirtti.

Dervişoğlu, adli ve idari soruşturmaların devam edeceğini, kendilerinin de konunun takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi.

İDDİAYA GÖRE MOBBINGDEN ŞİKAYETÇİYMİŞ

Öte yandan, M.Y.'nin olay öncesinde sosyal medya hesabından paylaştığı videoda kendisine uygulandığını iddia ettiği mobbing den şikayetçi olduğu görüldü.