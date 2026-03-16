Kepez Kaymakamlığı'nda silah sesleri. Vatandaşlar binadan tahliye edildi
16.03.2026 12:37
Son Güncelleme: 16.03.2026 13:35
Antalya'nın Kepez ilçesinde Hükümet Konağı'nda silahla ateş edilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi.
Antalya'da Kepez Hükümet Konağı'ndaki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne giden bir kişi, rastgele ateş açtıktan sonra kendisini bir odaya kilitledi. Şüpheliyi ikna çalışmaları sürüyor.
Antalya'da Kepez Kaymakamlığı binasında hareketli dakikalar yaşanıyor.
Saat 11.00 sıralarında duyulan silah sesleri üzerine Hükümet Konağı boşaltıldı.
Bölgeye Özel Harekat polisleri ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken şüpheliyi ikna çalışmaları sürüyor.