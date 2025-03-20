Kepez'de hurda deposu yangını

Altınova Düden Mahallesi Sardunya Sokak'taki bir hurda deposunda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale etti.



İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, depoda hasara neden oldu.