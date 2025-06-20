Kepsut'taki orman yangınlarına ilişkin 5 kişi gözaltına alındı

Balıkesir'in Kepsut ilçesine bağlı Sarıfakılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde başlayan yangın ile Kalburcu Mahallesi ve Bigadiç ilçesi Yeniköy Mahallesi arasındaki kırsal bölgede çıkan orman yangınını söndürme faaliyetleri devam ediyor.

Kepsut Kaymakamı Tarık Yerlikaya'nın da inceleme yaptığı yangın bölgesinde, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Bir yandan arazözlerle alevleri söndürmeye çalışan ekipler, diğer yandan dozerlerle yangının önünü kesmek için yoğun çaba sarfediyor.

Öte yandan Jandarma ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin yapılan çalışmalarda, 5 kişinin uygun olmayan şartlarda biçerdöver çalıştırdığını belirledi. Gözaltına alınan bu kişilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.