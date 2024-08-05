Kerem Kınık'ın kızına dava: 15 yıl hapsi istendi

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık, Kavacık Mahallesi'nde kasksız halde arkasında yolcuyla ilerleyen Yavuz Selim Öztürk'ün kullandığı motosiklete vurmuştu.
Sürücü ve yolcu düşerken motosiklet, kaldırımdaki 2 yayaya çarpmıştı.
Kazada 16 yaşındaki Batın Barlas Çeki hayatını kaybetmiş, Fatma Zehra Kınık ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
15 YIL HAPİS İSTEMİ
Fatma Zehra Kınık'ın 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
Yargılama 30 Ekim'de Beykoz Adliyesi'nde başlayacak.
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