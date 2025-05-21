Kerem’in ölümünde 7 yıl sonra anneye cinayet davası

Yalova’da 2018 yılında okul arkadaşı F.B.’nin evinde tüfekle kafasından vurularak öldürülen 12 yaşındaki Kerem Karakaya’nın ölümüyle ilgili olayın üzerinden 7 yıl geçtikten sonra F.B.’nin annesi Serpil B. "kasten öldürme" suçundan yargılanmaya başlandı.



Kerem Karakaya 3 Haziran 2018’de, badminton maçına gitmeden önce okul arkadaşı F.B.’nin evine uğradı. İddiaya göre, sabah saatlerinde evin odunluğunda bulunan kırma tüfekle F.B. tarafından başından vurularak hayatını kaybetti. F.B.’nin cezai ehliyeti bulunmadığı için annesi Serpil B. “taksirle ölüme neden olma” suçundan yargınmaya başlandı.



Yargılama sürecinde silahın teknik özellikleri, iki kez ateşlenmiş olması, kartuş değiştirilmesi, ve F.B.’nin tüfeği kullanamayacağına dair bilirkişi raporları dikkate alındı. Mahkeme, olayda kasten öldürme şüphesi bulunduğu gerekçesiyle dosyayı ağır ceza mahkemesine devretti. Cumhuriyet Savcılığı, Serpil B. hakkında “kasten öldürme” suçundan iddianame hazırlayarak tutuklanmasını talep etti.



Yalova 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davaya Serpil B. SEGBİS aracılığıyla Trabzon’dan katıldı. Suçlamaları reddeden Serpil B., olay günü oruç tuttuğunu, sabah ezanıyla yattığını ve tüfeği birkaç gün önce yaban hayvanlarını korkutmak için kullandığını söyledi. Üzerindeki barut ve swap izlerini bu olaya bağladı. "Ben de anayım, keşke benim evladım ölseydi." sözleriyle kendini savundu.



"KEREM BİR ŞEY GÖRDÜ" İDDİASI



Kerem’in ailesi, oğullarının gördüğü bir şey yüzünden öldürüldüğünü iddia ediyor. Ailenin avukatı Şermin Tankut, olay yerinde Kerem’in kıyafetlerinde sürüklenme izleri, çamur, elbisede dört farklı parmak izi ve bariz çelişkiler bulunduğunu belirtti. Tankut, “Kerem balkon kapısından bakıyor, bir şey görüyor ve hemen ardından vuruluyor” diyerek infaz şüphesi üzerinde durdu. Sanığın tutuklanmasını talep etti.



Kerem’in annesi Rahime Karakaya, "Çocuğum minibüs beklerken arkadaşı gelmeyince evine gitmiş. Eve girer girmez vurulmuş. Olaydan hemen sonra anne ve çocuk Trabzon’a kaçtı. Devlete güveniyorum, katilin tutuklanmasını istiyorum" dedi. Baba Halil Karakaya ise tüfeğin bir çocuk tarafından kullanılmasının teknik olarak mümkün olmadığını savunarak “Silah 4 kilo 300 gram, 110 santim. Bilirkişi net şekilde çocuğun kullanamayacağını söylüyor. Serpil Hanım’ın elinde, yüzünde barut izi var ama hâlâ serbest. Bu bizim içimizi yakıyor.” diye konuştu.



Mahkeme, sanığın adli kontrol kararının uygulanmasına devam edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.