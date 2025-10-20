Kereste atölyesinde iş kazası: Üzerine tomruk düşen kişi öldü

Kayseri'de Bünyan ilçesinde iddiaya göre Cemal Vaizoğlu, iş yerinde çalıştığı sırada henüz bilinmeyen nedenle üzerine tomruk düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vaizoğlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bünyan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, ancak kurtarılamadı.

Vaizoğlu'nun cenazesi, otopsi işlemleri için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.